Tunisia: Bers, performance economica in declino dal 2021

- La performance economica della Tunisia è in declino dal 2021, ma si prevede che una modesta ripresa post-pandemia del 2,4 per cento nel 2022 sarà seguita da una crescita dell’1,9 per cento nel 2023, poiché le condizioni esterne avverse, l’elevata inflazione e i disordini sociali gravano sulle prospettive economiche del Paese. È quanto emerge dalle stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Nonostante l’espansione del settore turistico, dei servizi finanziari e del settore industriale, il rallentamento è stato causato dalla contrazione del settore agricolo e minerario. La disoccupazione è scesa leggermente al 15,6 per cento nel secondo trimestre del 2023, ma l’inflazione ha raggiunto il 9,1 per cento su base annua nel luglio 2023. Secondo la Bers, con l’aumento della spesa pubblica (compresi salari e sussidi), il deficit di bilancio è rimasto ampio al 7,6 per cento del totale. Il Pil e il debito pubblico hanno raggiunto l’80 per cento del Pil nel 2022. Di conseguenza, il Paese ha subito declassamenti da parte delle agenzie di rating mentre un accordo su un programma sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi) è stato ulteriormente ritardato. La crescita nel 2024 potrebbe aumentare fino al 2,5 per cento sulla scia del forte settore turistico, delle vendite di fosfati e di un accordo con l’Fmi. Tuttavia, i rischi al ribasso sono elevati e riflettono uno spazio fiscale limitato, la mancanza di accesso ai finanziamenti esterni, un contesto imprenditoriale restrittivo, ritardi nell’attuazione delle riforme, la dipendenza dal turismo e i rischi climatici. (Tut)