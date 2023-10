Business news: Kenya inizierà a costruire una centrale nucleare nel 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya inizierà a costruire una centrale nucleare nel 2027. Lo ha dichiarato al quotidiano "Business Daily" l’amministratore delegato ad interim dell’Agenzia per l’energia e l’energia nucleare, Justus Wabuyabo, aggiungendo che l’agenzia sta attualmente conducendo valutazioni del sito e finalizzando i preparativi per aprire le offerte per la costruzione dell’impianto. L’impianto da 1.000 megawatt (Mw), in cantiere da diversi anni, fa parte dell’ambizione del Paese di passare all’energia pulita e aumentare la produzione di energia. Dichiarazioni simili sull'imminenza dell'avvio del progetto sono state fatte in passato. Wabuyabo ha affermato che l’impianto sarà costruito nella regione costiera del Kenya nell’arco di sei-dieci anni, con il primo impianto che inizierà a funzionare non prima del 2034. Attualmente il Sudafrica è l’unico Paese africano che produce energia nucleare a livello commerciale. Altri Paesi africani hanno avviato piani per adottare l’energia nucleare, tra cui il Ruanda e l’Egitto, che attualmente sta costruendo una centrale nucleare da 30 miliardi di dollari. (Res)