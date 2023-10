Business news: Niger, gruppi della società civile chiedono revoca licenza di sfruttamento dell'uranio alla francese Orano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 62 (M62), la principale piattaforma della società civile in Niger, ha chiesto la revoca della licenza mineraria al gruppo francese Orano per operare nel sito di Imouraren, un deposito di uranio situato nella regione dell'Arlit, nel nord-ovest del Paese. In una nota, il movimento afferma che lo sfruttamento dell'uranio del Niger non sia sufficientemente vantaggioso per la popolazione nigerina e che il permesso di esercizio del sito di Imouraren sia detenuto “illegalmente” da parte di Orano. La società francese Orano (ex Areal), presente in Niger da oltre 50 anni, ha ottenuto il permesso di esercizio per il giacimento di Imouraren nel 2009. Lo scorso maggio è stato raggiunto un accordo con il ministero delle Miniere per rilanciare il progetto. Con due miniere di uranio – quelle di Acuta e di Arlit – gestite entrambe dalla controllata nigerina della società francese Orano, il Niger è il secondo fornitore di uranio della Francia dopo il Kazakhstan. (Res)