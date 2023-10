Business news: influenza aviaria, la Namibia sospende le importazioni di pollame dal Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Namibia ha sospeso le importazioni di pollame vivo e prodotti a base di pollame dal vicino Sudafrica a causa di una grave epidemia di influenza aviaria. La sospensione è stata motivata dalla "diffusione allarmante" dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai) in Sudafrica, ha affermato il ministero dell'Agricoltura in una nota. "Nuovi casi sono stati segnalati rispettivamente nelle province di Kwazulu-Natal, Capo occidentale, Free State, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga e Nord Ovest", si legge nella nota. Secondo quanto riferito, più di due milioni di polli sono morti finora a causa dell'epidemia. Le autorità del Sudafrica stanno intensificando le misure di biosicurezza per controllare una grave epidemia di influenza aviaria che finora ha ucciso 2,6 milioni di polli in tutto il Paese.