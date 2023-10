Business news: Camerun, nasce società incaricata di costruire diga idroelettrica entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore idroelettrico in Camerun si arricchisce di una nuova società, la Kikot Hydro Power Company (Khpc), di proprietà paritetica dello Stato del Camerun e della società francese Électricité de France (Edf), lanciata con l'obiettivo di costruire una nuova diga idroelettrica entro il 2030. Annunciata come la più grande mai costruita nel Paese, la diga è destinata a risolvere lo spinoso problema dell'approvvigionamento elettrico del Camerun. Il progetto, la cui costruzione è annunciata per la fine del 2025, mira a costruire una centrale da 500 megawatt (Mw) e una linea ad alta tensione da 400 kilovolt (kW), che convoglieranno l'energia a Boumnyebel, da dove sarà ridistribuita sulla Rete interconnessa del sud (Ris). Il progetto si arricchirà ulteriormente nei prossimi mesi con i 420 Mw della diga di Nachtigal, i cui lavori sono attualmente in fase di completamento. “Diventerà la più grande infrastruttura a basse emissioni di carbonio mai costruita nella subregione”, ha affermato la direttrice per l’Africa, il Medio Oriente e il Mediterraneo orientale del gruppo Edf, Valerie Levkov. (Res)