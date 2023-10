Business news: Benin, governo annuncia regolarizzazione della vendita di carburante di contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Benin hanno annunciato misure per regolamentare la vendita di carburante di contrabbando. Lo ha detto all'agenzia "Apa" il portavoce del governo Wilfried Léandre Houngbédji, spiegando che è intenzione delle autorità acquisire dei mini-distributori di benzina a beneficio degli operatori del settore. La decisione fa seguito all'incendio avvenuto nel fine settimana in un magazzino di stoccaggio di carburante di contrabbando che ha provocato la morte di 36 persone. Houngbédji, che è anche vicesegretario generale del governo, ha annunciato che il Benin ha già acquisito 2 mila mini stazioni delle 5 mila previste. I lotti acquistati andranno a beneficio dei comuni di Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi e Sèmè-Kpodji nonché le località del Benin dove non esistono stazioni di servizio. Il vicesegretario generale del governo del Benin ha inoltre aggiunto che le autorità stanno attualmente intensificando gli incontri con i principali attori che operano nella vendita di carburante in prossimità delle piste, affermando che "è giunto il momento di formalizzare l'attività". “Le condizioni di conservazione e distribuzione delle petroliere devono essere tali da garantire la sicurezza degli attori ma soprattutto dell'intera popolazione”, ha detto Houngbédji. (segue) (Res)