Business news: Nigeria, in corso colloqui fra Afreximbank e commercianti petroliferi su prestito da 3 miliardi di dollari

- La Banca africana per le esportazioni ed importazioni (Afreximbank) ha avviato colloqui con i commercianti di petrolio della Nigeria per discutere di un prestito di emergenza da 3 miliardi di dollari da operare tramite la compagnia petrolifera nazionale, Nnpc. Il prestito, riferisce il quotidiano nigeriano “Vanguard”, si inserisce in un contesto di forti pressioni sul settore estero del Paese, dove la scarsità di valuta estera ha provocato un forte deprezzamento della naira, la valuta locale. Secondo quanto riferito da fonti imprenditoriali, i colloqui dovrebbero culminare con la stesura e firma di un accordo. “C’è molto interesse, ma devono vedere i termini” dell’intesa, ha dichiarato un commerciante, ricordando che al momento il prezzo del petrolio ha superato i 90 dollari al barile. Lo scorso 16 agosto, la Nnpc ha reso noto di aver firmato con AfreximBank una lettera di impegno e un documento sui termini per un prestito di emergenza di 3 miliardi di dollari per il rimborso del petrolio greggio. La società ha affermato che l’accordo è stato firmato dalle parti presso la sede della banca al Cairo, in Egitto. In una dichiarazione resa disponibile a Vanguard, la Nnpc ha spiegato che il prestito “fornirà un esborso immediato” che consentirà alla compagnia di “sostenere il governo federale nelle sue riforme di politica fiscale e monetaria in corso volte a stabilizzare il mercato dei tassi di cambio”. All'inizio di agosto, il governo federale nigeriano ha riportato un calo del 13,6 per cento nella produzione giornaliera di petrolio greggio a luglio, costringendo il Paese a posizionarsi seriamente al di sotto delle entrate in dollari Usa previste e derivanti dall’esportazione di petrolio greggio. (Res)