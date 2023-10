Energia: Egitto, la produzione media di gas naturale è diminuita del 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione media di gas naturale dell'Egitto è diminuita del 7,5 per cento durante l'ultimo anno fiscale (luglio 2022-giugno 2023) su base annua, attestandosi a circa 6,2 miliardi di piedi cubi al giorno. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero del Petrolio egiziano dopo l'Assemblea generale della Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas). Il consumo interno medio ha raggiunto i 5,9 miliardi di piedi cubi al giorno, segnando una diminuzione del 3,3 per cento su base annua. Il numero totale di unità abitative che beneficiano del gas naturale a livello nazionale ha raggiunto i 14,2 milioni dall'inizio dell'attività di distribuzione del gas in Egitto. Il numero totale di auto alimentate con gas naturale è salito a 507 mila dall'inizio dell'attività, e il numero di stazioni di rifornimento per auto a gas ha raggiunto 910 stazioni e 130 centri di conversione. Egas ha riferito che durante lo scorso anno fiscale sono stati perforati otto nuovi pozzi esplorativi per gas naturale nel Mar Mediterraneo e nel delta del Nilo, e il volume totale delle riserve di gas derivanti dalle nuove scoperte ammontava a 2,65 mila miliardi di piedi cubi di gas e 23 milioni di barili di condensati. Sono stati inoltre sviluppati sei progetti per sviluppare e produrre gas dai giacimenti scoperti e inserirli nella mappa di produzione, oltre a mettere in produzione 36 pozzi, con una produzione iniziale complessiva di 666 milioni di piedi cubi di gas al giorno e circa 17mila barili di condensati al giorno, secondo la dichiarazione. (Cae)