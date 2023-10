Agroalimentare: il Qatar intende proporsi per ruolo guida nella regione per agricoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar intende giocare un ruolo chiave in Medio Oriente nel settore dell’agricoltura sostenibile, dopo i progressi compiuti in direzione dell’autosufficienza alimentare. Lo si apprende dal quotidiano qatariota “The Peninsula”. L’occasione per illustrare i progressi compiuti dall’emirato nel settore sarà Expo 2023, l’esposizione internazionale dell’orticultura, che sarà ospitata a Doha dal 2 ottobre 2023 al 28 marzo 2024 e, secondo le previsioni, porterà milioni di visitatori nel Paese. “In quanto Paese desertico, il Qatar sta facendo fronte a diverse sfide poste dal cambiamento climatico e mira a trarre beneficio da questo evento per mostrare tecnologie e soluzioni sostenibili di avanguardia”, ha spiegato Bader al Dafa, commissario generale di Expo 2023. Quattro saranno infatti i temi centrali dell’esposizione, ovvero l’agricoltura moderna, la tecnologia e l’innovazione, la sensibilizzazione ambientale e la sostenibilità. L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, infatti, ultimamente ha inserito il settore agroalimentare e lo sviluppo delle risorse naturali tra le priorità del suo governo, con l’obiettivo di portare il Paese verso l’autosufficienza e la sicurezza alimentari. (Res)