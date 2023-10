Energia: ministro Algeria, “progetto Gasdotto transahariano di importanza strategica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del Gasdotto transahariano (Tsgp) per collegare Nigeria, Niger e Algeria resta di “importanza strategica”. Lo ha detto il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, durante una visita nella wilaya (provincia) nord-occidentale di Tlemcen. L'Algeria ha già costruito 1.700 chilometri di gasdotto fino alla regione di Ahnat, situata nel sud del Paese, con circa 1.000 chilometri ancora da completare per raggiungere il confine. Arkab ha riferito che attualmente è in corso uno studio sul gasdotto principale che attraverserà il Niger. Tuttavia, il colpo di Stato che lo scorso mese di luglio ha destituito il presidente nigerino, Mohamed Bazoum, potrebbe ritardare l'avanzamento dei lavori, se non addirittura farli cessare del tutto. In precedenza, il ministro delle Finanze, Laziz Faid, aveva definito il Tsgp come un progetto “economicamente sostenibile” e con un importante “potenziale di redditività” e la possibile partecipazione finanziaria della Banca africana di sviluppo. Il gasdotto dovrebbe avere una lunghezza di 4.128 chilometri, di cui 1.037 chilometri in territorio nigeriano, 841 chilometri in Niger e 2.310 chilometri in Algeria e potrebbe essere impiegato per trasportare anche gas in Europa. (Ala)