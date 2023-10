Emirati: Italia protagonista del Middle East Watch and Jewellery Show

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti ha partecipato all’inaugurazione della fiera Middle East Watch and Jewellery Show di Sharjah (uno degli Stati che compongono gli Emirati Arabi Uniti), a sostegno delle 42 imprese italiane del settore della gioielleria che partecipano all’evento. Lo si apprende da un messaggio pubblicato dalla rappresentanza diplomatica italiana negli Emirati sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). “A Sharjah a sostegno di 42 imprese italiane nel settore della gioielleria. Inaugurata la fiera con il vice governatore di Sharjah, Abdullah bin Salim bin Sultan al Qasimi, e con il direttore della Camera di commercio dell’emirato” (Mohammed Ahmed Amin, ndr), si legge nel messaggio. L’ambasciata, inoltre, ha ricordato che “la gioielleria è la prima voce dell’export italiano negli Emirati”. Gioielleria, bigiotteria e pietre preziose lavorate rappresentano per l’Italia un mercato che da gennaio a giugno di quest’anno ha raggiunto un valore di 582 milioni di euro (dati Ice), pari al 17,9 per cento dell’intero export italiano nel Paese del Golfo. Si ricorda, inoltre, che nel 2022 la gioielleria italiana ha esportato un miliardo di euro negli Emirati Arabi Uniti. (Res)