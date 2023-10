Libano: Bers, crisi politica grava sull’economia, zero crescita nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persistente situazione di stallo politico ha continuato a frenare l'economia libanese nel 2022, con pochi progressi registrati sul fronte delle riforme cruciali. Si stima che l'economia abbia registrato una crescita zero nel corso del 2022, a seguito di due anni di profonda recessione (una contrazione del Pil del 10,0 per cento nel 2021, sommata a una diminuzione del 25,9 per cento nel 2020). L'incertezza legata a un possibile programma sostenuto dal Fondo monetario internazionale è aumentata man mano che le riforme chiave sono rimaste bloccate, tenendo il Libano fuori dai mercati internazionali e riducendo ulteriormente le riserve ufficiali. In questo contesto e nonostante la svalutazione ufficiale della valuta del 90 per cento a 15.000 lire libanesi per dollaro Usa nel febbraio 2023, sono ancora in vigore tassi di cambio multipli. Il tasso di cambio parallelo è sceso ulteriormente nel primo semestre del 2023, raggiungendo 134.800 lire libanesi per dollaro Usa prima di stabilizzarsi intorno a 89.500 lire per dollaro alla fine di agosto. Insieme all'aumento dei prezzi dell'energia e degli alimenti e alle interruzioni delle catene di approvvigionamento, la svalutazione della lira libanese ha portato l'inflazione al 251 per cento a luglio 2023. L'alta inflazione e le ripetute riduzioni dei sussidi hanno lasciato ampie fasce della popolazione nella povertà, aggravata dalla carenza di elettricità e carburante, e con un accesso limitato ai beni di prima necessità. L'occupazione è stimata al 29,6 per cento a gennaio 2022 e più dell'80 per cento della popolazione viveva in povertà alla fine del 2021. Nel 2023 non sono previsti aumenti del Pil, a causa dell'inerzia politica e delle riforme bloccate. L'economia potrebbe tornare a crescere nel 2024, con una previsione del 3,0 per cento, a condizione che vengano superati gli ostacoli politici per progredire nelle riforme e attuare con successo un programma sostenuto dall’Fmi, che consentirebbe anche di riprendere i negoziati con i partner internazionali. (Lib)