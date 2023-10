Business news: Nigeria, presidente Camera, nostro budget invariato da 13 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il budget della Camera dei rappresentanti della Nigeria è rimasto invariato da 13 anni nonostante l'aumento dell'inflazione e l'impatto che questo ha avuto sull'economia del Paese. Lo riferisce il quotidiano nigeriano "The Punch", precisando che a lamentarsene è stato il presidente della Camera Tajudeen Abbas durante la visita ad Abuja di una delegazione dell'African business roudtable (Abr), un'associazione imprenditoriale africana i cui obiettivi sono di rafforzare il settore privato nel continente. Abbas ha detto che il bilancio è rimasto fermo nonostante le spese del parlamento federale siano aumentate, considerando che "in alcuni momenti il bilancio dell’Assemblea nazionale è sceso rispetto a quello del 2011”. Abbas ha quindi annunciato l'adesione di 66 commissioni parlamentari di amicizia di diversi Paesi - l'ultima della Serbia - per sviluppare lavori di reciproco interesse e più in generale le relazioni fra Paesi. (Res)