Business news: Costa d'Avorio e Congo-Kinshasa al lavoro per promozione investimenti e rimozione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attori del settore privato della Repubblica democratica del Congo e quelli della Costa d'Avorio hanno deciso di semplificare gli scambi fra i due Paesi. La decisione, ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia nazionale congolese per la promozione degli investimenti (Anapi) Anthony Nkinzo, è stata presa nel quadro di un forum di settore tenuto a Abidjan gli scorsi 20 e 21 settembre, il Forum Makutano. "I nostri scambi con gli attori del settore privato, in particolare al Forum Makutano, sottolineano la necessità di facilitare la circolazione delle persone, aumentare la conoscenza reciproca dei mercati e rafforzare il quadro di collaborazione al fine di stimolare il commercio intra-africano" ha dichiarato Nkinzo a "Financial Afrik". Fra le misure annunciate al forum c'è l'avvio del processo di rimozione dei visti fra i due Paesi e la prossima firma tra Anapi e l'analogo organismo ivoriano di un memorandum d'intesa di collaborazione per la promozione reciproca degli investimenti. (Res)