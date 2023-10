Slovacchia: elezioni anticipate, exit poll danno in vantaggio i Progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi exit poll in Slovacchia, a chiusura dei seggi per le elezioni anticipate, danno in vantaggio i Progressisti (Ps) su Direzione-Socialdemocrazia (Smer), il partito dell'ex premier Robert Fico. La forbice di vantaggio di Ps su Smer, almeno secondo gli exit poll, è di circa due punti, con la prima formazione che si attesterebbe tra il 20 e il 24 per cento dei voti, mentre la seconda tra il 19 e il 22 per cento. In terza posizione figura Voce-Socialdemocrazia (Hlas), tra l'11 e il 12 per cento, con a seguire la coalizione composta da Gente comune e personalità indipendenti (Olano) e Per la gente (Za ludi), tra l'8 e il 10 per cento. (Vap)