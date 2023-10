Usa: tir carico di ammoniaca si schianta in Illinois, 5 morti ed evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono morte dopo che diverse vetture, tra cui un tir, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, in Illinois. La polizia ha anche spiegato che il tir coinvolto nell’incidente stava trasportando un carico di ammoniaca, che ha riscontrato una perdita dopo che il veicolo è uscito fuori strada. La situazione, dal momento che il gas è infiammabile e può determinare gravi rischi per la salute, se inalato, ha portato all’ evacuazione di circa 500 persone che abitano nell’area circostante. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Highway 40 nella contea di Effingham. Stando alle valutazioni preliminari, effettuate dall’Agenzia statale per la protezione ambientale, oltre la metà del carico di ammoniaca è stata rilasciata nell’aria. (Was)