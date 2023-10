Tunisia: esperto, il tasso di crescita non supera l'uno per cento da dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita economica della Tunisia non supera l’uno per cento da dieci anni. Lo ha riferito Hatem Mliki, attivista politico ed esperto di governance e sviluppo locale, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Mliki ha sottolineato che i problemi della Tunisia vanno oltre i processi e la nuova divisione amministrativa, aggiungendo che il Paese “sta vivendo un'impasse economica dovuta a una serie di fattori negativi”. Per quanto riguarda la governance, Mliki ritiene che stia subendo “l'impatto di una crisi ideologica”, basata su un modello degli anni ’60 e ha invitato a una maggior apertura ai mercati esteri, per lo sviluppo delle esportazioni e la ricerca delle soluzioni necessarie per il bilancio dello Stato, che “copre a malapena gli stipendi del settore pubblico”. "Dobbiamo creare nuove opportunità economiche", ha concluso Mliki. (Tut)