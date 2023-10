Energia: Saudi Aramco in trattativa con raffineria cinese Shenghong per acquisire 10 per cento quote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saudi Aramco, il colosso petrolifero saudita, ha avviato trattative preliminari con Jiangsu Eastern Shenghong, per acquisire una partecipazione del 10 per cento nella filiale petrolchimica della società energetica con sede in Cina. Secondo l'accordo quadro di cooperazione firmato tra le due società, Aramco "intende diventare un investitore strategico in Jiangsu Shenghong Petrochemical Industry Group", ha affermato il colosso petrolifero. L'eventuale acquisizione di una quota di minoranza è tuttavia "soggetta alle necessarie autorizzazioni regolamentari", ha affermato Aramco. Nel quadro dell’accordo, l’esportatore saudita fornirebbe anche petrolio greggio e altre materie prime al Jiangsu Shenghong Petrochemical Industry Group. Entrambe le società intendono inoltre collaborare allo sviluppo di un grande progetto di espansione. Situato nel parco industriale petrolchimico di Xuwei, nella provincia cinese di Jiangsu, il gruppo industriale petrolchimico Jiangsu Shenghong possiede e gestisce un complesso integrato di raffineria e prodotti petrolchimici con una capacità di 320 milioni di barili al giorno. (Res)