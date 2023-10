Usa: Senato approva proposta per rifinanziare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la proposta bipartisan concordata alla Camera dei rappresentanti per il rifinanziamento del governo federale. Al testo è stato dato il via libera con 88 voti favorevoli e 9 contrari, a solamente tre ore da un possibile blocco delle attività amministrative. La proposta passa ora alla Casa Bianca, per la firma del presidente Joe Biden. Il provvedimento consentirà di estendere i finanziamenti al governo fino al prossimo 17 novembre, ma non include nuovi aiuti all’Ucraina. (Was)