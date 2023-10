Energia: compagnia turca Botas firma accordo con Omv Petrom per esportazione gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Turkish Petroleum Pipeline Corporation (Botas) ha firmato un accordo con la romena Omv Petrom, per l’esportazione di 4 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale in Romania. Lo ha annunciato la stessa Botas, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Le due compagnie, inoltre, hanno concordato di sviluppare una cooperazione negli ambiti del trasporto, dello stoccaggio e della produzione di energie da fonti rinnovabili. Negli ultimi mesi, la Botas ha siglato diversi accordi per l’esportazione di gas in Grecia, Bulgaria e Ungheria. Nei prossimi tre anni, la compagnia conta di attestarsi tra le prime dieci società esportatrici in Turchia. (Tua)