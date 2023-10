Egitto: Bers, crescita economica del 4,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita del prodotto interno lordo in Egitto è rimasto al di sotto delle aspettative nel 2022, fermandosi al 4,2 per cento, e si prevede che rimarrà a un livello simile nel 2023, a causa delle pressioni fiscali e finanziarie in aumento. E’ quanto emerge dalle stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Nonostante il recupero del Canale di Suez e delle entrate legate al turismo, la crescita è stata frenata dal rallentamento nelle attività di costruzione e manifatturiere, ma anche dal calo del 9,3 per cento della produzione di gas naturale nella prima metà del 2023, che ha raggiunto il livello minimo negli ultimi tre anni. Nel frattempo, afferma il rapporto, la disoccupazione è leggermente scesa al 7,0 per cento nel secondo trimestre del 2023, con tassi più elevati tra le donne (19,2 per cento) e nelle aree urbane (10,3 per cento). La sterlina egiziana ha perso quasi il 50 per cento del suo valore rispetto al dollaro statunitense da marzo 2022 e, insieme ai prezzi elevati delle materie prime internazionali, questo ha portato l'inflazione a un livello record del 36,5 per cento nel luglio 2023, nonostante un aumento cumulativo di 1.100 punti base nel tasso di interesse disposto dalla Banca centrale a partire da aprile 2022. Secondo la Bers, le riserve in valuta estera dell'Egitto si sono stabilizzate, in parte grazie a un programma del Fondo monetario internazionale che ha migliorato l'accesso al finanziamento, ma la valuta locale rimane sotto pressione e persiste una differenza significativa tra i tassi di cambio ufficiali e quelli in vigore sul mercato nero. Si prevede che la crescita nel 2024 (gennaio-dicembre) rimarrà stabile al 4,5 per cento, principalmente a causa dei vincoli strutturali nei settori non legati alle risorse minerarie, dell'alta inflazione e dei margini di manovra fiscale limitati. I rischi al ribasso includono la continua volatilità dei prezzi globali dell'energia e degli alimenti e possibili ritardi nell'attuazione delle riforme volte a stimolare la crescita del settore privato. Si stima che la crescita si sia rallentata al 4,1 per cento nell'anno fiscale che si è concluso a giugno 2023 (anno fiscale 2022-23) e si prevede che aumenterà al 4,8 per cento nell’anno fiscale 2023-2024. (Cae)