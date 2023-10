Giordania: Bers, crescita economica stabile al 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica in Giordania ha raggiunto il 2,5 per cento nel 2022, trainata da un'accelerazione generalizzata nella maggior parte dei settori, compreso il turismo, ma con una crescita più lenta nel settore estrattivo. E’ quanto emerge dalle stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Nel primo trimestre del 2023, la crescita in Giordania è salita al 2,8 per cento anno su anno, guidata da una migliore performance nell'agricoltura, nella costruzione, nei trasporti e nel turismo, con quest'ultimo che finalmente ha superato i livelli pre-pandemici. Tuttavia, afferma il rapporto della Bers, la disoccupazione è rimasta elevata, al 21,9 per cento, nel primo trimestre del 2023, con tassi più alti tra le donne (26,7 per cento) e i giovani (43,7 per cento). Nel frattempo, l'inflazione è scesa allo 0,9 per cento a luglio 2023, dopo aver toccato un picco del 5,4 per cento a settembre 2022, a causa dell'aumento dei prezzi globali dei prodotti alimentari e dell'energia. La Banca Centrale della Giordania ha aumentato il suo tasso di interesse principale di 500 punti base cumulativi da febbraio 2022, in linea con le decisioni della Federal Reserve. Secondo la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le prospettive economiche in Giordania prevedono una crescita stabile del prodotto interno lordo al 2,5 per cento nel 2023 e nel 2024, sostenuta dalla continua ripresa del settore turistico e da una robusta crescita nei settori diversi dal terziario. Tuttavia, tali stime potrebbero essere riviste al ribasso, a causa degli ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia e degli alimenti, di una riduzione degli investimenti privati per via delle condizioni monetarie più stringenti e di possibili ritardi nell'attuazione delle riforme strutturali. Il successo nell'attuazione delle riforme annunciate nell'ambito del Piano di modernizzazione economica, mirato ad attrarre investimenti diretti esteri, potrebbe sbloccare nuovi motori di crescita per la Giordania, conclude la Bers. (Lib)