Business news: Giappone, Kishida annuncia pacchetto economico con cinque obiettivi 

- Il pacchetto economico che il governo del Giappone presenterà a ottobre si fonderà su cinque pilastri: alleviare il peso dell’inflazione sulle famiglie, stimolare la crescita salariale, aumentare gli investimenti, affrontare le sfide poste dal calo demografico e garantire la sicurezza. Lo ha annunciato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Il premier non ha rivelato l’entità del pacchetto, che secondo la stampa giapponese potrebbe ammontare a 15-20 mila miliardi di yen. Stando a quanto riferito, saranno mantenuti i sussidi per i carburanti, poiché l’aumento dei prezzi dell’energia, unito alla debolezza dello yen debole, ha inciso sulle famiglie. Inoltre, l’esecutivo intende promuovere “una nuova forma di capitalismo”, ovvero incentivare la redistribuzione della ricchezza, e varare misure per attrarre investimenti in settori strategici. Infine, Kishida ha assicurato che sarà mantenuta un’attenta vigilanza sugli sviluppi nel mercato valutario. (Git)