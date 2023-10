Business news: Singapore, Grab interrompe servizi di investimento 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale tecnologica di Singapore Grab, nata come startup fornitrice di servizi di trasporto di cibo a domicilio, ha annunciato che interromperà prodotti e servizi di investimento retail nella città-Stato, dopo aver stabilito che non sono più “commercialmente sostenibili” nel lungo termine. I clienti dei prodotti di investimento coinvolti, AutoInvest e Earn+, sono stati informati tramite email che le due piattaforme di investimento non accetteranno più nuovi depositi. I clienti hanno tempo sino al 13 ottobre per ritirare i loro capitali: oltre quella data i conti verranno chiusi e non sarà più consentita alcuna transazione. (Fim)