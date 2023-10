Business news: Malesia, governo conferma obiettivo raddoppio export olio di palma verso Cina 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia aumenterà le esportazioni di olio di palma verso la Cina di 500 mila tonnellate annue, e punta ad arrivare a raddoppiarle in futuro. Lo ha confermato il ministro delle Piantagioni malesiano Fadillah Yusof, ricordando che lo scorso anno “le importazioni cinesi di olio di palma e prodotti derivati dalla Malesia sono ammontate a 3,14 milioni di tonnellate”. La Malesia ha annunciato questo mese che aumenterà le esportazioni di olio di palma verso la Cina di mezzo milione di tonnellate annue, in risposta alle restrizioni opposte dall’Unione europea alla produzione ed esportazione di quella materia. Kuala Lumpur ha presentato il piano per l’incremento delle esportazioni il 18 settembre, in occasione della 20ma edizione del Cina-Asean Expo nella città cinese meridionale di Nanning. Durante l’evento, rappresentanti dei due Paesi hanno siglato accordi d’investimento del valore superiore a 19,84 miliardi di ringgit (4,23 miliardi di dollari) in settori come lo stoccaggio, la logistica e la termovalorizzazione in Malesia. Tra gli accordi figura anche un memorandum d’intesa tra l’azienda di stato malesiana Sime Darby Oils International e GuangXi Beibu Gulf International Port Group per la costruzione di un centro di commercio e distribuzione dell’olio di palma raffinato nella città cinese di Qinzhou con un volume di transazioni annuo di 500 mila tonnellate. (Fim)