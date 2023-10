Business news: Indonesia, inaugurato mercato delle emissioni di anidride carbonica 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Giacarta (Indonesia Stock Exchange, Idx) ha introdotto un mercato dei certificati di emissione dell’anidride carbonica (CO2), nel tentativo di mobilitare incentivi di mercato a sostegno degli obiettivi di taglio delle emissioni inquinanti del Paese. L’Autorità per i servizi finanziari indonesiana ha nominato Idx operatrice del nuovo mercato del carbonio dopo l’approvazione a febbraio di una “legge omnibus” del settore finanziario, che prescrive lo scambio obbligatorio di certificati di emissione per gli operatori nazionali delle centrali a carbone. Il meccanismo consentirà alle aziende attive nel settore delle energie rinnovabili o delle tecnologie e attività di decarbonizzazione di vendere crediti di emissione, che potranno essere acquistati dagli operatori di attività inquinanti come appunto le centrali termoelettriche a carbone. Gli operatori del nuovo mercato dei certificati di emissione dovranno registrarsi presso il ministero dell’Ambiente, ma l’Autorità per i servizi finanziari ha già identificato 99 centrali a carbone che potranno prendere parte al trading. In futuro dovrebbero entrare nel mercato delle emissioni anche progetti nei settori della silvicoltura, dell’agricoltura, del trattamento dei rifiuti, di olii e grassi e dell’industria ittica e marittima. Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo ha presenziato al lancio del nuovo mercato del carbonio, e ha dichiarato che lo scambio di certificati di emissione potrebbe raggiungere un volume superiore a 194 miliardi di dollari, senza fornire però un orizzonte temporale preciso. (Fim)