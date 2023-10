Business news: Plenitude inaugura impianto fotovoltaico da 50 megawatt in Kazakhstan 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plenitude (Eni) ha inaugurato, alla presenza delle autorità locali e dell’ambasciatore d’Italia in Kazakhstan Marco Alberti, il suo primo parco fotovoltaico realizzato nella Repubblica del Kazakhstan, presso il villaggio di Shaulder nella Regione del Turkistan. L’impianto, con una capacità di 50 megawatt, amplia ulteriormente il portafoglio internazionale di Plenitude e la sua presenza, attraverso la controllata Arm Wind, nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili in Kazakhstan. Il parco fotovoltaico, che potrà produrre fino a circa 90 gigawattora di energia all'anno, si sviluppa su una superficie di cento ettari ed è dotato di oltre 93 mila pannelli solari e di una sottostazione elettrica collegata alla rete locale attraverso una nuova linea di trasmissione elettrica aerea di 7,5 chilometri. (Com)