Business news: auto, Toyota pianifica apertura terzo stabilimento produttivo in India 

- Toyota Motor intende realizzare un terzo stabilimento per la produzione di automobili in India, aumentando la propria capacità produttiva nel Paese per la prima volta da un decennio nell’ambito di un partenariato locale con Suzuki Motor. Lo riferisce “Channel News Asia”, secondo cui il nuovo stabilimento del costruttore giapponese avrà una capacità iniziale compresa tra 80 mila e 120 mila unità annue, che potrebbe aumentare nel tempo sino a 200 mila unità, incrementando la capacità produttiva di Toyota in India del 30 per cento rispetto al volume attuale. (Inn)