Business news: China Railway prevede 190 milioni di viaggi durante vacanze per Giornata nazionale 

- Durante i 12 giorni di vacanza per la Giornata nazionale e la festa di metà autunno, in Cina dovrebbero essere effettuati 190 milioni di viaggi ferroviari. È la stima del gruppo ferroviario statale China Railway (Cr), secondo cui dal 27 settembre all'8 ottobre saranno effettuate in media 15,83 corse al giorno. Il traffico passeggeri dovrebbe inoltre raggiungere il picco il 29 settembre, data in cui il numero degli utenti dovrebbe raggiungere quota 20 milioni. Per soddisfare l'aumento della domanda, il gruppo ferroviario ha deciso di mettere in funzione più di 11.500 treni al giorno, più di 1.850 rispetto a quelli normalmente in circolazione. (Cip)