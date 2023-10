Business news: cantieristica, Hanwa Ocean punta sulle navi da guerra per il rilancio 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore navale sudcoreano Hanwa Ocean (ex Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) effettuerà un aumento di capitale da duemila miliardi di won (1,5 miliardi di dollari) pochi mesi dopo essere stato acquisito da Hanwa Group. L’operazione getterà le basi per la prima grande campagna di investimenti dell’azienda da un quarto di secolo a questa parte, con un focus sull’industria della difesa. L’azienda punta proprio sulle navi da guerra per un rilancio delle vendite: “Attraverso questo investimento sostanziale, puntiamo non solo a massimizzare la competitività intrinseca della cantieristica, ma anche a diventare una compagnia globale innovativa che fornisce soluzioni per la sicurezza mondiale e per il cambiamento climatico nell’industria marittima”, ha dichiarato Kwok Hyek-woong, scelto come amministratore delegato dell’azienda dopo l’acquisizione da parte di Hanwa. I piani dell’azienda prevedono di utilizzare 900 miliardi di won per aumentare la capacità di assemblaggio, e lo sfruttamento dei canali di vendite di Hanwa come grande compagnia del settore della difesa per promuovere soluzioni per le marine militari del Sud-est asiatico e del Medio Oriente. Altri 600 miliardi di won andranno allo sviluppo di tecnologie per l’efficienza nei consumi navali e la navigazione autonoma, e 300 miliardi all’automazione e alla digitalizzazione dei cantieri navali. (Git)