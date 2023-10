Tunisia: ministero Finanze, indebitamento estero crollato del 52 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento estero della Tunisia è crollato nel periodo da giugno 2022 a giugno 2023. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal ministero delle Finanze tunisino, secondo cui il prestito estero è sceso a 2,71 miliardi di dinari (circa 810 milioni di euro) a giugno 2023 rispetto ai 5,60 miliardi di dinari (circa 1,68 miliardi di euro) di giugno 2022. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa “Tap”, l’esperto economico Mourad al Hattab ha evidenziato che la Tunisia ha ridotto al massimo la sua dipendenza dai prestiti esteri. Tuttavia, secondo l'esperto, i prestiti esteri ottenuti dalla Tunisia nella prima metà del 2023 non hanno superato il 18 per cento del valore stimato nella legge finanziaria 2023, ha spiegato. Secondo l'agenzia di rating del credito "Fitch", il piano di finanziamento del governo tunisino prevede circa 5,5 miliardi di dollari (circa il 10 per cento del Pil) di finanziamenti esterni nel 2023. A giugno la Tunisia aveva ottenuto soltanto 865 milioni di dollari circa. “Presumiamo che un programma del Fondo monetario internazionale sarà approvato entro la fine dell’anno, sbloccando ulteriori finanziamenti esterni e facilitando l’adempimento dei pagamenti ritardati alle imprese statali. Tuttavia, i rischi per questo risultato sono elevati”, ha affermato Fitch in una nota. Se i finanziamenti dell’Fmi non saranno garantiti, “ci aspettiamo comunque che vengano rilasciati ulteriori finanziamenti esterni, tra cui 500 milioni di dollari dall’Arabia Saudita, 150 milioni di euro in sovvenzioni dell’Ue, il secondo esborso di 500 milioni di dollari nell’ambito dell’impegno del 2023 della AfreximBank e 550 milioni di dollari dall’Algeria”. Eppure, in un simile scenario, il settore finanziario nazionale faticherebbe a colmare l’ampio gap di finanziamento pubblico. “Ciò potrebbe spingere il governo a cercare finanziamenti diretti dalla Banca centrale, danneggiando potenzialmente l’indipendenza e la credibilità della banca”, ha concluso Fitch. (Tut)