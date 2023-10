Energia: acque reflue ed elettrificazione, la raffineria di Augusta diventa più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di Augusta diventa più sostenibile grazie a nuovi impianti realizzati dalla proprietà algerina. Toufik Hakkar, amministratore delegato della compagnia energetica Sonatrach, ha effettuato una visita di due giorni alla raffineria di Augusta, in Sicilia. La visita, avvenuta il 25 e 26 settembre, aveva lo scopo di fare il punto sulle attività produttive della struttura. "I tassi di produzione hanno raggiunto i 7,9 milioni di tonnellate di diesel e altri prodotti combustibili, registrando un fatturato di 7,2 miliardi di euro, rispetto a costi di sfruttamento pari a 6,8 miliardi di euro", si legge in una nota della compagnia. La raffineria ha ottenuto "performance positive" anche nei settori della sicurezza e della tutela dell’ambiente, che ha migliorato la sua posizione rispetto all’indice di sostenibilità, si legge sulla stampa algerina. Da parte sua, Sonatrach Raffineria Italiana ha annunciato via LinkedIn la finalizzazione di due accordi strategici nell’ambito del suo percorso verso uno sviluppo sempre più sostenibile e in linea con gli obiettivi della transizione energetica in corso. Con il primo accordo è stato finalizzato il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue, la cui fase di pianificazione ha preso avvio già nel 2019. Grazie alla presenza di una sezione apposita di riciclo, l’impianto permetterà di utilizzare le acque stesse nei processi di raffreddamento del sito, evitando così il ricorso alla falda acquifera. Le stime prevedono che, una volta entrato in funzione, l’impianto permetterà una riduzione dei consumi che va dai 2,5 ai 3 milioni di metri cubi di acqua all’anno. Il secondo accordo prevede l’elettrificazione di una delle macchine più complesse della raffineria. Nello specifico, il compressore nell’impianto di produzione di lubrificanti e la sua turbina a gas saranno sostituiti con una nuova macchina più moderna alimentata da un motore elettrico, che consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 25.000 tonnellate all’anno. (Ala)