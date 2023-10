Difesa: Germania, firmato accordo per acquisto scudo antimissile Arrow da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha firmato un accordo con Israele per l’acquisto del sistema di difesa antimissile Arrow 3. Lo riporta la stampa tedesca. Il sistema Arrow, la cui consegna è prevista per il 2025, “preparerà la difesa aerea della Germania per il futuro”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, alla firma dell’accordo commerciale a Berlino con l'omologo israeliano Yoav Gallant. "È, senza esagerare, un giorno storico per le nostre due nazioni", ha sottolineato Pistorius. Gerusalemme ha presentato il contratto, dal valore stimato in 3,5 miliardi di dollari, come “il più grande mai firmato” da Israele. Con Arrow 3, "Israele fornisce un contributo molto importante alla nostra sicurezza in Germania, in Europa, e del nostro spazio aereo", ha evidenziato Pistorius. Questo accordo è “commovente per ogni ebreo”, e arriva “solo 80 anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale” e la “tragedia dell'Olocausto”, ha dichiarato da parte sua Gallant. Il sistema Arrow è sviluppato e prodotto da Israel Aerospace Industries (Iai) in collaborazione con il produttore di aerei statunitense Boeing. Arrow 3 è capace di intercettare i velivoli sopra l'atmosfera con una portata fino a 2.400 chilometri, e ha pertanto una portata maggiore di quella del sistema di difesa aerea americano Patriot e del sistema Iris-T utilizzato finora in Germania. Berlino prevede di aggiungere Arrow-3 a questi due sistemi per formare il progetto europeo di scudo antimissile lanciato da Olaf Scholz dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. (segue) (Geb)