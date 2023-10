Turchia: Bers, crescita economica scende al 3,9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (Pil) della Turchia è rallentato dal 5,6 per cento del 2022 al 3,9 per cento su base annua nella prima metà del 2023. E’ quanto emerge dalle stime della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), secondo cui per la fine di quest'anno si prevede un tasso di crescita del 3,5 per cento, che scenderà al 3,0 per cento nel 2024. L'inflazione è diminuita rispetto al picco di oltre l'80 per cento registrato nell'ottobre 2022, ma rimane elevata e si prevede che aumenterà a quasi il 60 per cento entro la fine del 2023. Le politiche espansive intraprese da Ankara nel contesto del cosiddetto Nuovo modello economico (adottato nel 2021) hanno contribuito a una performance economica relativamente forte, ma hanno anche esacerbato le vulnerabilità macroeconomiche esistenti. Inoltre, il governo ha registrato un deficit fiscale record a causa degli impegni presi prima delle elezioni del 2023, come l'aumento dei salari e delle pensioni del settore pubblico e l'aumento delle spese dovuto al terremoto di febbraio scorso. Il debito estero a breve termine ha superato i 200 miliardi di dollari e il deficit delle partite correnti è di 60 miliardi di dollari, il che implica un fabbisogno lordo di finanziamenti esterni superiore al 25 per cento del Pil per il prossimo anno. Dopo le elezioni, è stata segnata la fine del Nuovo modello economico con nuove misure di gestione economica, tra cui l'aumento dei tassi d'interesse, passati dall'8,5 per cento di maggio al 25 per cento di questo mese, e l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta sul valore aggiunto, passata dal 18 per cento al 20 per cento. (Tua)