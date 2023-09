Business news: Thailandia, esportazioni in aumento del 2,6 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia sono tornate a crescere ad agosto dopo undici mesi di contrazione consecutivi, registrando un incremento del 2,6 per cento su base annua. Ad agosto il Paese ha registrato un attivo della bilancia commerciale di 360 milioni di dollari, anche per effetto di un crollo delle importazioni del 12,8 per cento su base annua. Nel periodo gennaio-agosto le esportazioni thailandesi hanno registrato una flessione del 4,5 per cento su base annua. Il viceministro del Commercio, Napintorn Srisanpang, ha dichiarato che quest’anno l’export thailandese dovrebbe registrare complessivamente una flessione compresa tra l’1 e il 2 per cento rispetto al 2022. (Fim)