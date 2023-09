Business news: microchip, produttore macchinari olandese Asml espanderà operazioni in Giappone 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore olandese di macchinari per la fotolitografia Asml realizzerà un centro di supporto tecnico in Hokkaido, nel nord del Giappone, entro la seconda metà del prossimo anno. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il centro consentirà a Asml di dare supporto alla realizzazione di stabilimenti produttivi del produttore giapponese di microchip Rapidus, che punta ad avviare la produzione di massa di semiconduttori avanzati. La multinazionale olandese dovrebbe aumentare la sua forza lavoro in Giappone del 40 per cento entro il 2028. (Git)