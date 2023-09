Business news: immobiliare, China Oceanwide Holdings dichiara bancarotta alle Bermuda  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società immobiliare cinese a capitale privato China Oceanwide Holdings ha dichiarato bancarotta alle Bermuda e ha fatto sapere che sarà liquidata da un tribunale locale. La petizione di liquidazione, presentata dai finanziatori di un progetto immobiliare a New York, è stata accolta da un tribunale, che ha già nominato tre liquidatori provvisori congiunti, di cui due alle Bermuda e uno a Hong Kong. China Oceanwide ha inoltre una serie di altre cause pendenti, inclusa una petizione di liquidazione presentata il mese scorso a un tribunale di Hong Kong dall'appaltatore per un progetto immobiliare da realizzarsi nel centro di Los Angeles. Il progetto è stato sospeso a ottobre 2020 per vari motivi, tra cui la diffusione del Covid-19 e la persistente crisi di cassa affrontata dal gruppo. La società ha infatti registrato ricavi pari a zero nel primo semestre del 2023, a fronte di un fatturato da 3,58 milioni di dollari generato nel 2022. Alla fine di giugno, le passività correnti ammontavano a circa due miliardi di dollari. Di proprietà del magnate Lu Zhiqiang, China Oceanwide è attiva nel comparto immobiliare, in quello della finanza e in ambito tecnologico. La notizia della liquidazione ha scosso anche il mercato finanziario della Cina, dal momento che l'azienda è uno dei maggiori azionisti della China Minsheng Bank, uno dei grandi istituti di credito nazionali che vanta Lu come direttore non esecutivo. Oceanwide Holdings, la società madre di China Ocean, ha annunciato la scorsa settimana che la banca ha accettato di prorogare le scadenze di rimborso per tre prestiti – pari a 687 milioni di dollari – dopo "trattative amichevoli". (Cip)