Business news: Forum economico eurasiatico di Verona, prossima edizione il 2 e 3 novembre a Samarcanda 

- Prosegue il percorso lungo l'Asia centrale del Forum economico eurasiatico, dopo 14 anni a Verona: la XVI edizione – "L'Eurasia in un mondo che cambia: un'agenda per la cooperazione" – si terrà in presenza e in streaming giovedì 2 e venerdì 3 novembre a Samarcanda, in Uzbekistan, presso il Silk Road Congress Center. Lo annuncia un comunicato del Forum, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia in partnership con il ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan. L'ultima edizione del Forum svoltasi a Baku (Azerbaigian) ha segnato un'evoluzione frutto del lavoro degli anni passati. A Samarcanda continua il cammino nelle principali città della macroregione eurasiatica, perseguendo una politica di cooperazione multilaterale. Al centro della prima giornata (giovedì 2 novembre) l'importanza dell'Uzbekistan nello sviluppo dei rapporti economici internazionali; l'evoluzione della cooperazione nell'ambito di commercio, investimenti e tecnologie; le prospettive per lo sviluppo dei mercati delle materie prime e dell'energia; la riorganizzazione dei sistemi di logistica e dei trasporti. Mentre il secondo giorno (venerdì 3 novembre) sarà dedicato all'analisi dell'evoluzione dei mercati finanziari e bancari; alla rivoluzione tecnologica; alle prospettive di cooperazione industriale e tecnologica nella Grande Eurasia; allo sviluppo agricolo e alla sicurezza alimentare; alle prospettive di un'economia basata su un ambiente e un patrimonio comune dell’umanità. A completare la cornice della XVI edizione del Forum economico eurasiatico, vi saranno eventi per promuovere il Made in Italy e diversi appuntamenti culturali. (Com)