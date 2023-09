Business news: Giappone, accordo con Petronas per stoccaggio anidride carbonica in Malesia 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone e la compagnia petrolifera di Stato della Malesia Petronas hanno concordato di stabilire le modalità per la cattura dell’anidride carbonica emessa nel Paese asiatico presso siti sul territorio della Malesia. Lo ha annunciato Norihiko Saeki, direttore dell’ufficio per le politiche di cattura del carbonio (Ccs) presso il ministero dell’Economia giapponese. Il ministero, l’Organizzazione del Giappone per la sicurezza dei metalli e dell’energia (Jogmec) e Petronas hanno siglato un memorandum di cooperazione che punta ad avviare il trasferimento di CO2 dal Giappone nel 2028. Saeki ha riferito che Tokyo sta valutando la negoziazione di accordi analoghi con altri Paesi asiatici, così da agevolare l’obiettivo ufficiale del governo giapponese che prevede il conseguimento di una capacità di stoccaggio di CO2 compresa tra sei e 12 milioni di tonnellate entro il 2030. (Git)