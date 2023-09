Business news: Cina, cantieristica ha registrato aumento ordini e produzione da gennaio ad agosto 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria cantieristica della Cina ha registrato un aumento della produzione e dei nuovi ordini nei primi otto mesi del 2023. Secondo l'associazione nazionale di categoria, la produzione navale ha raggiunto 27,98 milioni di tonnellate di portata lorda (dwt) nel periodo di riferimento, in crescita del 16,9 per cento su base annua. I nuovi ordini nell’industria cantieristica sono aumentati dell'86,5 per cento su base annua, arrivando a 52,31 milioni di tonnellate di portata lorda. La produzione navale in Cina ha contribuito al 49 per cento del totale globale nei primi otto mesi dell’anno, periodo in cui il valore delle esportazioni di navi prodotte a livello nazionale è aumentato del 20,2 per cento su base annua, attestandosi a 16,18 miliardi di dollari. (Cip)