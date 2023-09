Business news: ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, trasporto merci aumentato del 138 per cento da gennaio ad agosto 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle merci movimentate lungo la ferrovia transfrontaliera Cina-Laos è aumentato del 138 per cento su base annua da gennaio ad agosto, attestandosi a 3.101.400 tonnellate. Lo riporta l'agenzia di stampa "Lao News Agency", precisando che nel periodo di riferimento sono state movimentate in media 11.928 tonnellate di merci al giorno, con picchi di 15.250 tonnellate. Dall'inaugurazione della tratta, il 3 dicembre 2021, al 17 settembre 2023, il Laos ha esportato in Cina 4.560.800 tonnellate di merci, tra cui frutta, orzo, gomma, birra, minerale di ferro e fertilizzanti chimici. Nello stesso periodo, il Laos ha invece importato 770.900 tonnellate di merci. Fino al 17 settembre, i passeggeri saliti a bordo dei treni operativi sulla tratta sono stati 1.759.900, con un incremento del 103,7 per cento su base annua. (Fim)