Business news: Bangladesh, outlook Fitch passa da stabile a negativo 

- L’agenzia Fitch Ratings ha mantenuto invariato il giudizio sul Bangladesh a BB-, che indica un’elevata vulnerabilità al rischio di default, ma ha cambiato l’outlook da stabile a negativo, come già fatto a luglio da Standard and Poor’s (S&P). Il peggioramento delle prospettive è legato allo stato delle riserve in valuta estera, diminuite del 19 per cento nei primi nove mesi dell’anno, a 21,5 miliardi di dollari, sufficienti a coprire quattro mesi di importazioni. Entro la fine del 2023 il livello dovrebbe scendere all’equivalente di tre mesi di importazioni, cioè al di sotto dei 4,4 mesi che rappresentano il valore mediano dei rating BB, e per il prossimo anno fiscale si prevede un ulteriore calo a 2,6 mesi. Per quanto riguarda la crescita, Fitch si aspetta un tasso del 6,5 per cento, contro il 7,5 per cento previsto dal governo nel bilancio; il deficit dovrebbe essere del 5,3 per cento del prodotto interno lordo, in linea con l’obiettivo del 5,2 per cento. (Inn)