Roma: Omicidio a Primavalle, uccide la mamma per non dirle di avere un debito di 3mila euro

- Ha ucciso la madre con tre coltellate al collo per non confessarle il debito che aveva contratto con l’amministratore di condominio. Un debito di circa 3mila euro che aveva accumulato non pagando il dovuto mensile per alcuni anni. Il 59enne arrestato di carabinieri per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e per l’occultamento del cadavere, questa notte alle due, circa, non ha resistito più al peso della coscienza e ha chiamato i carabinieri confessando l’agghiacciante delitto. L’uomo che viveva da solo con la mamma pensionata nell’appartamento in via Pietro Gasparri al civico 84 in zona Primavalle a Roma, adesso è rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Secondo quanto ricostruito, avrebbe ucciso l’88enne una settimana, o forse anche dieci giorni fa, con tre coltellate inferte alla gola. Il coltello lo ha preso dalla cucina e per occultare il cadavere della donna ha usato un sacco per le immondizie che ha poi sigillato e chiuso in un armadio. Questa notte ha riaperto quell’armadio mostrandolo ai carabinieri cosa aveva fatto. Agli investigatori ha raccontato che avrebbe ucciso la donna per non confessarle di aver speso per altre cose i soldi che lei gli affidava per pagare il condominio accumulando, così, un debito di 3mila euro circa.(Rer)