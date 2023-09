Pakistan: attentato dinamitardo nel Belucistan, bilancio sale ad almeno 54 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 54 morti il bilancio dell’attacco dinamitardo sferrato da un attentatore suicida nei pressi di una moschea nel distretto di Mastung, in Belucistan. Nelle ultime ore, riferisce la stampa locale, sono infatti decedute altre due persone che si trovavano in condizioni critiche. L’esplosione si è verificata venerdì mentre le persone si raccoglievano per una processione religiosa, e oltre alle vittime ha causato decine di feriti. Il ministro dell’Informazione ad interim del Belucistan, Jan Achakzai, ha dichiarato che circa 20 feriti in condizioni gravi sono stati trasferiti a Quetta. “Il nemico vuole distruggere la tolleranza religiosa e la pace nel Balucistan con l’appoggio straniero”, ha accusato il ministro. All’inizio di questo mese un attentato analogo ha causato 11 vittime nello stesso distretto, mentre sempre a Mastung lo scorso maggio uomini armati hanno assalito un gruppo per la vaccinazione contro la poliomelite, causando la morte di un agente di polizia. Sempre in quel distretto, a ottobre dello scorso anno tre persone sono rimaste uccise e sei ferite a seguito di un attacco dinamitardo contro due autovetture. Nel luglio 2018 il distretto di Mastung è stato teatro di un attacco suicida che ha causato la morte di almeno 128 persone, incluso il politico Nawabzada Siraj Raisani. “Voice of America” ha riferito ieri che la campagna delle autorità indiane contro gli attacchi terroristici al confine con l’Afghanistan e contro i talebani pakistani hanno portato all’arresto di 200 sospetti militanti dell’organizzazione dei talebani pakistani (Tehreek-e-Taliban Pakistan, Ttp). L’operazione ha seguito un attacco con armi pesanti sferrato da militanti dei Ttp contro avamposti militari al confine tra Pakistan e Afghanistan lo scorso 6 settembre, culminato nel ferimento di numerosi militari. (Inn)