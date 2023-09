© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è deceduto oggi al seggio di Povazske Podhradie, aperto per le elezioni anticipate in Slovacchia. Lo ha confermato all'agenzia di stampa "Tasr" il portavoce del Centro operativo per i servizi di emergenza, Viliam Sladek. A causa dell'incidente in questione, le operazioni di voto nel seggio di Povazske Podhradie verranno prolungate fino alle 22:45.(Vap)