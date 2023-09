Legge Bilancio: Barelli, FI in disaccordo con politica tassi interesse Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha chiaramente esposto sin dall'inizio la preoccupazione riguardo l’incremento dei tassi d'interesse preteso dalla Banca centrale europea. Questo tipo di politica monetaria è solitamente adottata quando ci sono timori di inflazione, dovuta a fatti interni negativi per l’economia. Ma la crisi non nasce in Italia. La Cina registra una crescita economica negativa dopo decenni e persino la Germania è in contrazione economica dopo molti anni. È evidente che l'Italia, con un debito pubblico così elevato derivante dal passato, non può che avere conseguenti limiti nelle sue opzioni di manovra economica. Sarebbe falso, quindi, attribuire tale crisi internazionale a questo governo e questa situazione penalizza la manovra e la pianificazione del bilancio per il 2024". Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, durante la seconda giornata dell'appuntamento di FI a Paestum.(Rin)