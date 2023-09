Nucleare: Squeri (FI), serve per Italia indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Berlusconi "capì che il nucleare era un'energia necessaria anche in Italia come in tutte le nazioni industrializzate. All'indomani dell'ultimo referendum, disse che avremmo dovuto aspettare che l'opinione pubblica, provata a seguito dell'incidente di Fukushima, si rasserenasse e tornasse a comprendere la necessità del nucleare, solo in quel momento avremmo potuto riprendere il cammino. Noi quel cammino lo abbiamo ricominciato". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, intervenendo nel corso della tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. "A maggio abbiamo presentato una mozione in Parlamento che ha legittimato il governo ad andare avanti sul nucleare - ha ricordato il parlamentare -. Il ministro Pichetto a settembre ha istituito una piattaforma nazionale con i soggetti preposti perché portino avanti il progetto. A fronte della necessità di decarbonizzare, un'impresa titanica che prevede al 2050 di azzerare l'utilizzo di petrolio e gas, dobbiamo implementare tutte le fonti rinnovabili, che comunque da sole non sarebbero sufficienti. Quindi attraverso le rinnovabili, di cui l'Italia è ricca, e al nucleare, potremo attuare il processo di decarbonizzazione e ottenere finalmente un'indipendenza energetica". (Rin)