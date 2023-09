Piemonte: Cirio, export Regione è in salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre di quest'anno "l'export del Piemonte ha fatto registrare un +15 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a testimonianza di una situazione di salute. Parliamo di manifatturiero, agroalimentare, lusso, vino". Lo ha affermato il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della quinta edizione degli Stati generali dell’export, ad Alba. "Per il futuro siamo fiduciosi", ha aggiunto Cirio. (Rin)