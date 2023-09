Business news: Cina, Evergrande non possiede requisiti per emettere nuove obbligazioni 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità onshore del colosso immobiliare cinese Evergrande non è in possesso dei requisiti per emettere nuove obbligazioni nell’ambito del piano di ristrutturazione del debito approntato dalla società. È quanto si è appreso da un’informativa presentata alla Borsa di Hong Kong, in cui il presidente del gruppo, Hui Ka Yan, ha consigliato ai “detentori di titoli Evergrande e ai suoi potenziali investitori di prestare cautela nelle negoziazioni”. L’unità onshore di Evergrande, Hengda Real Estate Group, è stata indagata dall'autorità di regolamentazione dei titoli cinese per sospette violazioni nella divulgazione di informazioni. A fine luglio, l’unità aveva accumulato debiti per circa 38 miliardi di dollari, con 1.931 cause pendenti. (Cip)