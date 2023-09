Usa: Camera approva proposta per rifinanziare il governo, ma non ci sono gli aiuti all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione continua per il rifinanziamento del governo federale, ed evitare così un blocco delle amministrative che senza un accordo si verificherebbe un minuto dopo la mezzanotte locale di oggi. La proposta, approvata con 335 voti favorevoli e 91 contrari, estenderebbe i finanziamenti al governo per 45 giorni, destinando un totale di 16 miliardi di dollari alla risposta alle emergenze causate nel Paese da eventi meteorologici estremi. Il testo, tuttavia, non include aiuti all’Ucraina. Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, ha anche affermato questa mattina che il suo partito intende bloccare l’approvazione della proposta bipartisan preparata dalla camera alta del Congresso. Quest’ultimo testo avrebbe esteso i finanziamenti al governo fino al prossimo 17 novembre, destinando 5,99 miliardi alla risposta alle emergenze e 6,15 agli aiuti all’Ucraina. (Was)